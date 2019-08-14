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İsrail'in Türkiye hazımsızlığı! 'Su-35'ler konusunda güvenmeyin'

Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi almasının ardından F-35 programından çıkarılmasıyla Ankara yönetimi farklı arayışlar içerisinde olabileceği sinyalini vermişti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Farklı değerlendirmelerin yapılacağını belirten Türkiye, Rus savaş uçağı Su-35 hakkında da değerlendirmeye alınabileceğini belirtmişti.
 
Her platformda Türkiye'ye karşı düşmanlığını dile getiren İsrail yönetimi ise F-35 krizinde de ortaya çıkarak Ankara yönetiminin Rus savaş uçağı alacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Rusya'nın Vzglyad gazetesine konuşan İsrail'in Rusya eski elçisi Zvi Magen, "Türkiye, NATO'nun aktif bir üyesi ve yakın zamanda oradan ayrılmayacak." dedi.
 
İki ülke arasındaki muhtemel savaş jeti satımı hakkında," Moskova için karlı ancak tam anlamı ile güvenilmemeli." ifadelerine yer verdi.
 

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