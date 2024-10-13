İsrail'in UNIFIL saldırılarına Türkiye de dahil 34 ülkeden ortak bildiri

BM'nin Polonya Daimi Temsilciliği öncülüğünde hazırlanan ve sosyal medya hesabından söz konusu saldırıya ilişkin paylaşım yapıldı. Burada, UNIFIL'in korunması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, bildiriye imza atan 34 ülkenin UNIFIL misyonuna verdiği kuvvetli desteğe dikkat çekilerek, "Son olayları kınıyoruz. UNIFIL'in misyonuna saygı gösterilmesi ve personelinin güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

SORUMLULAR HAKKINDA 'İNCELEME' TALEBİ

Bölgede tansiyonun yükseldiği bir dönemde UNIFIL'in rolünün önemine vurgu yapılan bildiride, İsrail'in saldırılarının durdurulması ve sorumlular hakkında inceleme başlatılması talep edildi.