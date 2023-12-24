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Dünya

İsrail'in vahşeti Hitleri geçti! Mezardaki Filistinlileri çıkarıp buldozerlerle ezdiler

ABD'li yayın kuruluşu CNN, İsrail askerleri ile ilgili kan donduran bir iddiayı manşetten duyurdu. Haberde, 'İsrail askerleri hastane bahçesine kazılan derme çatma toplu mezarı buldozerle açtı, Filistinlilerin cansız bedenlerini sürükleyerek dışarı çıkardı ve üzerinden geçti' ifadeleri yer aldı.

24 Aralık 2023 Pazar 09:19 - Güncelleme:
İsrail'in vahşeti Hitleri geçti! Mezardaki Filistinlileri çıkarıp buldozerlerle ezdiler
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Amerikan medya kuruluşu CNN International, İsrail askerlerinin, mezardaki Filistinlileri çıkarıp buldozerlerle ezdiğini ve diğer hastalara eziyet ettiğini yazdı.

CNN, ulaştığı video kayıtlarıyla, yaşananların doğruluğunu da teyit etti. CNN International muhabirleri Abeer Salman ve Kareem Khadder'in haberine göre iddialar, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) geçtiğimiz hafta 8 günlük bir operasyon düzenlediği Kamal Adwan Hastanesi ile ilgili. CNN'e konuşan hastane çalışanları, İsrail askerlerinin hayatını kaybeden Filistinlilerin cansız bedenlerine saygısızlık ettiğini, tekerlekli sandalyedeki bir hastanın İsrail askeri köpekleri tarafından parçalandığını ve çok sayıda doktorun vurulduğunu söyledi.

VİDEO İLE DOĞRULANDI

Olaya ilişkin video kayıtlarını izlediğini belirten CNN muhabirleri, "İsrail askerleri hastane bahçesine kazılan derme çatma toplu mezarı buldozerle kazdı ve Filistinlilerin cansız bedenlerini dışarı çıkardı" dedi. Hastanenin pediatri hizmetleri müdürü Hossam Abu Safiya'nın, "İsrail askerleri sabah mezarı kazdılar, cesetleri dışarı sürüklediler ve ardından buldozerlerle ezdiler. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim" sözleri de haberde yer aldı. İddia, hastanenin başhemşiresi Eid Sabbah ve başka bir hemşire Asmaa Tanteesh tarafından da doğrulandı. Tanteesh haberde "Avludaki cesetler gözlerimizin önünde sürüldü. Onlara bağırıp çığlık atıyorduk ama çığlıklarımızı kimse duymadı bile" dedi. CNN'in ulaştığı video kayıtlarında, hastane bahçesinde görülen çürümüş insan kalıntıları da kan donduran iddiayı doğruladı.

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