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Dünya

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi

ABD'de Müslümanlar, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde, Filistin'e destek için ve ateşkes talebiyle gösteri düzenledi.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 11:14 - Güncelleme:
İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi
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Büyükelçik önünde toplanan Müslümanlar, Filistin bayrakları ile "Soykırıma son verin", "Gazze'nin yanındayım" gibi sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Burada cuma namazı kılan protestocular, sonrasında "Şimdi ateşkes" ve "Gazze'de işgali durdurun" sloganları attı.

Göstericiler, ABD Başkanı Joe Biden hükümetine, "İsrail'e fon sağlamayı bırakması" çağrısı da yaptı.

ATLANTA'DA FİLİSTİN'E DESTEK VERDİĞİ İFADE EDİLEN GÖSTERİCİ KENDİNİ YAKTI

Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki İsrail Konsolosluğunun yakınlarında da bir gösterici, kendini ateşe verdi.

Olay yerinde Filistin bayrağı bulunduğunu aktaran polis, olayın "politik protesto olduğunu ve herhangi bir güvenlik tehdidi teşkil etmediğini" belirtti.

Göstericinin durumunun ciddi olduğunu kaydeden polis, olaya müdahale eden bir güvenlik görevlisinin de hafif yaralandığını bildirdi.

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