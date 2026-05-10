  • İsrail'in zorla alıkoyduğu iki Küresel Sumud Filosu aktivisti serbest bırakıldı
İsrail'in zorla alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Thiago Avila ile Seyf Ebu Kişk, salıverilerek sınır dışı edildi.

AA10 Mayıs 2026 Pazar 08:48 - Güncelleme:
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aktivistlere ilişkin soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Kişk ile Avila'nın bugün İsrail'den sınır dışı edildikleri belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukayı sürdüreceği ve ablukanın ihlalini kabul etmeyeceği kaydedildi.

- KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NDA ALIKONULAN AKTİVİSTLER

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

Seyf Ebu Kişk

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü aktivistler Ebu Kişk ve Avila'nın yoğun fiziki işkence gördükleri ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldıkları belirtilmişti.

