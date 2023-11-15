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Dünya

İsrail'in zulmü katlanıyor! Gazze Hastaneler Genel Müdürü: İsrail hasta ve çocukları zorla çıkardı

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, İsrail'in bu sabah baskın düzenlediği Şifa Hastanesi'ndeki çocukları, hastaları ve refakatçilerini yürüyerek zorla dışarı çıkardığını belirtti.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 18:30 - Güncelleme:
İsrail'in zulmü katlanıyor! Gazze Hastaneler Genel Müdürü: İsrail hasta ve çocukları zorla çıkardı
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Zakut, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Genel Müdür Zakut, "İsrail ordusu, çocukları, hastaları, refakatçilerini ve bazı sağlık personelini Şifa Hastanesi'nden zorla çıkardı, hastalar hastaneden yürüyerek ayrılmak zorunda kaldı." dedi.

"Hastanede hala 650 hasta bulunuyor. Bunlardan 22'si yoğun bakımda, 36'sı ise prematüre bebek." diyen Zakut, hastanedeki hastalar, sağlık personeli ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin hayatının tümüyle İsrail'in sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Zakut, bu kişilerin Gazze dışında tedavi edilmeleri, can güvenliklerinin sağlanması için Mısır'a tahliye edilmelerini talep etti.

Filistinli yetkili, ayrıca Şifa Hastanesi ve diğer hastaneler için acilen yakıt sağlanması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.

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  • israil baskını
  • Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut

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