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Dünya

İsrail'le anlaşmanın iptali gündemde: Tekrar gözden geçirilmeli

Fas'ta muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Başkanı ve eski Başbakan Abdulilah Benkiran, ülkesinin İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmalarının artık 'makul, mantıklı veya ahlaki bir gerekçesi' olmadığını belirterek, anlaşmanın gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

AA22 Eylül 2024 Pazar 07:28 - Güncelleme:
İsrail'le anlaşmanın iptali gündemde: Tekrar gözden geçirilmeli
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Benkiran, başkent Rabat'ta partisinin genel sekreterlik toplantısında yaptığı konuşmada, "Devletimizin İsrail olarak adlandırılan bu yapıyla yaptığı anlaşmaların artık ne makul ne mantıklı ne de ahlaki bir gerekçesi kaldı." dedi.

Benkiran, "Fas'ın İsrail'le normalleşme anlaşmasını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. İnsanlar, sessiz olsalar bile, bu kurşunların bedenlerine isabet ettiğini ve kardeşlerini öldürdüğünü hissediyorlar." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına da değinen Benkiran, "Lübnan'daki kardeşlerimize taziyelerimizi iletiyoruz, ölülerine rahmet diliyoruz ve oradaki direniş hala dimdik ayakta. Savaş bir gün lehimize, bir gün aleyhimize olabilir, ancak her durumda şehadeti arzulayan bir millet sonunda zafer kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

- İSRAİL ORDUSUNUN, BEYRUT'A YÖNELİK HAVA SALDIRISI

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 37 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 76 kişi hayatını kaybetti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

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