İsrail'le normalleşen Sudan'ı bekleyen büyük tehlike

AA 24 Ekim 2020 Cumartesi 07:57 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 08:22

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in Merkezi Komite Üyesi Abbas Zeki, Hartum ve Tel Aviv arasındaki normalleşme anlaşmasının, İsrail'e Sudan'ın servetini yağmalama yolunu açtığını söyledi.

Normalleşme anlaşmasıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Zeki, "Sudan halkı yaratıcı, eğitimli ve harika. Normalleşmeye karşı olduklarını ilan ettiler ve reddediyorlar." dedi.

Zeki, "Normalleşme bir seçim vakası haline geldi ve ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başarısı için Arapların arasından dininden ve asıl davasında vazgeçebilecek olanları buldu." diye konuştu.

Komite Üyesi Zeki, İsrail ile normalleşme anlaşmasının Sudan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) veya Bahreyn'e herhangi bir fayda sağlamayacağını, tam tersine bu ülkelerin servetlerini yağmalayıp insan kaynaklarını ve maddi enerjilerini ele geçirme konusunda İsrail'in ayaklarını sağlamlaştıracağını kaydetti.

Tüm halkların normalleşmeyi reddettiğini ve Sudan halkının İsrail'in ülkeyi ele geçirmesine izin vermeyeceğini dile getiren Zeki, Arap halklarının ezildiğini, ülkelerde egemenlik sağlayan ABD destekli yönetimlerin Siyonist hareketin plan-projelerini geçirmeye çalıştığını söyledi.

ABD'nin işbirlikçilerini ifşa ettiğini ancak işin sonunda o işbirlikçilerin pişman olacağını aktaran Zeki, Filistin yönetiminin normalleşme anlaşmalarına yönelik hiçbir şey yapma gücü bulunmadığını, ancak normalleşme karşıtı güçlerle ittifaklarını derinleştirmesi ve sahadaki rolünü oynamasının mümkün olduğunu belirtti.

- İSRAİL İLE NORMALLEŞEN SON ÜLKE SUDAN OLDU

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale geldi.



Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.



Trump, bugün Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan ve İsrail'in barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.



Trump Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıkmadan dakikalar önce Beyaz Saray, Sudan konusunda bir açıklama yapmış ve Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığını Kongre'ye bildirdiğini aktarmıştı.



Söz konusu adımın Sudan'ın "terör kurbanlarına 335 milyon dolarlık ödemeyi yapması"nın hemen ardından atıldığına işaret edilen açıklamada, ülkenin yönetimine gösterdiği anlayış için de teşekkür edilmişti.