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Dünya

İsrail'le yaptığı proje Mısır'ı çılgına çevirdi: BAE bizi arkamızdan bıçakladı

İsrail ve BAE'nin Süveyş kanalına rakip yeni bir nakliye kanalının inşası konusunda yaptığı görüşme Mısır'ı kızdırdı. Projenin engellenmesi için Suudi Arabistan ile üst düzey temaslar başlatan Mısır, “BAE bizi arkamızdan bıçakladı” yorumunda bulundu.

Star.com.tr04 Ekim 2020 Pazar 10:51 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 10:51
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İlişkileri normalleştirme anlaşmasına varan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mısır'ın idaresinde olan Süveyş kanalına rakip yeni bir nakliye kanalının inşası konusunda görüşme yaptığı ortaya çıktı.

MISIR'IN TİCARETİNE AĞIR DARBE VURACAK

Akdeniz ile Körfez arasında açılacak ikinci bir nakliye yolu Mısır'ın deniz ticaretinden, özellikle de kârlı petrol endüstrisinden elde ettiği karı en aza indirecek.

YENİ NAKLİYE ROTASI İÇİN BİR ENGEL YOK!

Mısır hükümet kaynakları, yeni nakliye rotasının, Mısır'ın iki Kızıldeniz adası olan Tiran ve Sanafir'i 2017'de Suudi Arabistan'a devretmesi nedeniyle mümkün olduğunu belirtti.

GÖRÜŞME MISIR'I KIZDIRDI

The New Arab'a konuşan Mısırlı yetkili, İsrail ve BAE arasında yapılan görüşmelerin Mısır hükümetini kızdırdığını ve Kahire'nin dış politikasını Abu Dabi'nin dış politikasıyla uyumlu hale getirmek için büyük adımlar attığını söyledi.

MISIR: BAE ARKADAN BIÇAKLADI

Riyad'ın böyle bir teklifi engellemesi amacıyla Suudi Arabistan ile üst düzey temasların başlatıldığını bildiren Mısırlı yetkili, "Konunun hala istişare sürecinde olduğunun farkındayız, ancak Abu Dabi’nin bu adımı temel olarak sırtımızdan bıçaklamaktır" dedi.

Star.com.tr

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