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Dünya

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben Gvir'den Netanyahu hükümetini devirme tehdidi

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam etmemesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtmakla tehdit etti.

İHA29 Kasım 2023 Çarşamba 03:41 - Güncelleme:
İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben Gvir'den Netanyahu hükümetini devirme tehdidi
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Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümeti devirmekle tehdit etti. Ben-Gvir yaptığı açıklamada, hükümetin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam etmemesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtmak tehdidinde bulunarak, "Savaşı durdurmak = hükümeti parçalamak" ifadelerini kullandı.

Ben Gvir'in lideri Otzma Yehudit Partisi'nin koalisyon hükümetinde 6 sandalyesi bulunuyor ve kabinede 3 bakanlığı yönetiyor.

Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi'nin desteğinin devam etmesi halinde Netanyahu hükümeti, Ben Gvir'in ayrılmasından da sonra yönetimde kalmaya devam edebilir.

  • Itamar Ben-Gvir
  • Gazze Saldırıları
  • Netanyahu

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