İsrailli asker annelerinden Siyonist hükümete tepki: Çocuklarımız tükendi!

Maariv gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, askerlerinin yaşadığı psikolojik sorunları ve bu sorunlardan kurtulmak için dile getirdikleri talepleri görmezden geliyor.

İsrail ordusunun saldırılarında Gazze Şeridi'nde çoğunluğu kadın ve çocuk 54 binden fazla kişinin ölmesine, binlercesinin ise şiddetli açlıkla karşı karşıya bırakılmasına karşın İsrailli askerlerin ebeveynleri, "çocuklarının tükenmesi" ve "bıkması" gerekçesiyle Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Hareketin kurucusu Ayelet Hashachar Saidoff, İsrail askerlerinin tükendiğini ve kendilerini yenilemek için talepte bulunanların ise cezalandırıldığına ilişkin somut vakalar olduğunu aktardı.

Ağustos 2022'de askerlik hizmetine başlayan 21 yaşındaki İsraillilerin hala orduda görev yaptığını dile getiren Saidoff, 600 günden fazla Gazze'ye yönelik saldırılara katılan bu askerlere 4 aylık da yedek hizmet celbi gönderildiğini kaydetti.

Saidoff, aylarca cephede kalan 2 askerin, yaşadıkları fiziksel ve zihinsel zorluklar nedeniyle kendilerini yenilemek için geri hizmette görevlendirilme talebinin, yargılama ve tutuklanmayla karşılık bulduğunu ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına, hayatını kaybeden Filistinlilere ve yaşanan insanlık felaketine değinmeyen Saidoff, "Savaşçılarına bu şekilde davranan bir ordu, 'dünyanın en ahlaklı ordusu' unvanıyla övünme hakkını çoktan kaybetmiş bir ordudur." ifadelerini kullandı.