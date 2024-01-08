İsrailli askerlerin Fransa Ulusal Marşı'nı seslendirmesi ülkeyi ayağa kaldırdı: Soruşturma açılsın

LFI Milletvekili Portes, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusundaki askerlerin Fransa Ulusal Marşı La Marseillaise'i söylediği anlara ilişkin görüntü paylaştı.

Portes, paylaşımında İsrail ordusundaki yabancı uyruklu vatandaşların arasında Fransızların, ABD'lilerin ardından en büyük orana sahip olduğunu ifade etti.

İsrail'de 4 bin 185 Fransız asıllı askerin "savaş suçu işleyen, etnik temizlik ve soykırım yapan" ordunun saflarında yer aldığına dikkati çeken Portes, Fransa vatandaşlarının, "Filistin halkının yok edilmesine" yönelik askeri operasyonlara katılmasını "kabul edilemez" olarak niteledi.

Portes, Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ve Paris Savcılığına, İsrail ordusuna suç ortaklığı yapan askerler hakkında soruşturma açmaları çağrısını yineledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 835 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 334 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 152 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.