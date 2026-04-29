İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın dronlu saldırıları, İsrail ordusunu zor duruma düşürdü.

Hizbullah'ın son 24 saatte düzenlediği saldırılarda, Lübnan'ın güneyindeki evleri yıkan bir İsrailli iş makinesi operatörü öldü, biri yaralandı.

Önceki saldırılardan "ders çıkaran" Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde büyük bir alanı işgal eden ve işgal ettiği bölgelerdeki yapıları yıkan İsrail ordusuna karşı, küçük ve hareket kabiliyeti yüksek dronlar kullanmaya başladı.

Bir İsrail askeri, söz konusu dronlar için "Havada ya da evlerin çatılarında bekliyorlar. Hareket olduğu anda, askerlerin üzerine çöküyorlar. Onları tespit etmek çok zor, küçük, sessiz ve hızlılar." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın kullandığı fiber optik bağlantılı FVP dronların, sessiz olması ve uçarken sinyal yaymaması nedeniyle elektronik imkanlarla tespit edilememesi, engellenmesinin de önüne geçiyor. Söz konusu dronlar, gerçek zamanlı görüntüleme yaparak bilgi de topluyor.



"DURUM ESKİSİNDEN DAHA KÖTÜ" İTİRAFI

Ekim 2023'ten beri üçüncü kez Lübnan'ın güneyindeki işgalde görev alan bir İsrail askeri, "Durum eskisinden daha kötü, çünkü İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde her bölgede saldırı düzenleme konusunda hareket özgürlüğü vardı. Durum çok tuhaf. Hizbullah oldukça sık saldırı düzenliyor." itirafında bulundu.

Üst düzey bir İsrailli subay ise dron tehdidine karşı bir çözümleri olmadığını, tek çarelerinin sürekli gökyüzüne bakacak bir asker görevlendirmek olduğunu belirterek, "Gerçek bir çözüm yok. Tehlike geldiğinde, artık çok geç." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelerdeki evlerin yıkımına odaklanan İsrail ordusundan bir komutan, "Tek görev yıkıma devam etmek." dedi. Bölgedeki Şii köylerinin sistematik olarak yıkılmasının ardından bölge sakinlerinin bir daha geri dönmeyeceğine inanan İsrail ordusunda, her komutanın gün sonunda kaç ev yıktığını bildirmekle yükümlü olduğu aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki işgalde görev alan İsrail ordusu asker ve komutanları, yıkımlar gerçekleşirken askerlerin açık alanda bekleyerek yıkımı gerçekleştiren operatörleri koruduğu ve bu yıkımların İsrail askerlerinin daha fazla saldırıya maruz kalmasına neden olduğunu belirtti.

Yıkımı gerçekleştiren şirketlerin yıktıkları ev başına ücret aldığı, iş makinesi operatörünün öldüğü saldırının ardından İsrail ordusunun patlayıcı döşeyerek yıkıma ağırlık vereceği kaydedildi.

İŞTE İSRAİL-LÜBNAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

10:45 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Majdal Zoun kasabasında bir eve art arda 2 saldırı düzenlerken, ilk saldırıda yaralananlara müdahale etmek için olay yerine gelen üç sağlık görevlisi de dahil olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

09:28 İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Cibşit beldesinde bir binaya düzenlediği saldırıda aynı aileden biri çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.