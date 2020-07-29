AA 29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:44 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:44

Israel HaYom gazetesinin haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen Likud Partisi üyesi bir bakan, "ilhak" planının hala gündemde olduğunu ve uygulanacağını belirtti.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak seçimler öncesi İsrail'in "ilhak" planının yeniden masaya yatırılabileceğine işaret eden söz konusu bakan, şunları kaydetti:

"ABD yönetimi son haftalarda tamamen koronavirüsle meşgul olmuştu. Onun için ilhak planı ile ilgili iç müzakereler tamamlanamamıştı. Dolayısıyla ABD yönetimi plana ‘hayır’ demediği için mevzu bitmemiştir, ‘evet’ de demediği için şu ana kadar herhangi bir karar çıkmamıştır"

İsrailli bakan ayrıca, ABD'nin ilhak planını onaylayacağını ancak uluslararası tepkiyi hafifletmek için İsrail'den Filistinlilere yönelik bazı iyileştirmeler talep edebileceğini söyledi.

- İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.



ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.



İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ertelendiğini belirtmişti.



Plana son halinin verilmesi için İsrailli ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini söylemişti.