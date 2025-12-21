İsrail'de yayın yapan "Kanal 13" televizyonunun haberinde, "İsrail cezaevleri yetkilileri, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'ın sunduğu sıra dışı bir teklifi inceliyor. Buna göre güvenlik mahkumları için timsahlarla çevrili bir tesis kurulacak ve böylece kaçma girişimleri engellenecek." ifadesine yer verildi.



Ben-Gvir'in bu öneriyi geçen hafta İsrail Cezaevi Servisi Müdürü Kobi Yaakobi ile yaptığı durum değerlendirme toplantısında sunduğu aktarıldı.



Haberde, önerilen yerin, İsrail'in kuzeyindeki Hamat Gader bölgesine yakın olduğu kaydedildi.



İsrail işgali altındaki Suriye'nin Golan Tepeleri ile Ürdün sınırına yakın bir konumda bulunan bu bölgede, timsah çiftliği ve bir hayvanat bahçesi yer alıyor.



Ben-Gvir daha önce de Filistinli tutuklulara idam cezası getirilmesini önermişti. İsrail Meclisinde ilk oylamadan geçen yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oturumlarının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.



İsrail'in "Walla" haber sitesinde aralık ayının ilk haftasında yayınlanan haberde, kolluk kuvvetleri ve hapishanelerden sorumlu isim olan Ben-Gvir'in göreve başladığı 2022 yılı sonundan bu yana, cezaevlerinde 110 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.



Filistinli esirlerle ilgilenen kurumlar da İsrail hapishanelerinde halihazırda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 9 bin 300 Filistinlinin bulunduğunu açıklamıştı.

