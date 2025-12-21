İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2025 Pazar / 2 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrailli Bakan Ben-Gvir'den alçak öneri: ''Timsahlarla çevrili bir tesis kurulmalı''
Dünya

İsrailli Bakan Ben-Gvir'den alçak öneri: ''Timsahlarla çevrili bir tesis kurulmalı''

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinli esirler için 'timsahlarla çevrili bir tesis' kurulmasını önerdiği belirtildi.

AA21 Aralık 2025 Pazar 14:39 - Güncelleme:
İsrailli Bakan Ben-Gvir'den alçak öneri: ''Timsahlarla çevrili bir tesis kurulmalı''
ABONE OL

İsrail'de yayın yapan "Kanal 13" televizyonunun haberinde, "İsrail cezaevleri yetkilileri, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'ın sunduğu sıra dışı bir teklifi inceliyor. Buna göre güvenlik mahkumları için timsahlarla çevrili bir tesis kurulacak ve böylece kaçma girişimleri engellenecek." ifadesine yer verildi.

Ben-Gvir'in bu öneriyi geçen hafta İsrail Cezaevi Servisi Müdürü Kobi Yaakobi ile yaptığı durum değerlendirme toplantısında sunduğu aktarıldı.

Haberde, önerilen yerin, İsrail'in kuzeyindeki Hamat Gader bölgesine yakın olduğu kaydedildi.

İsrail işgali altındaki Suriye'nin Golan Tepeleri ile Ürdün sınırına yakın bir konumda bulunan bu bölgede, timsah çiftliği ve bir hayvanat bahçesi yer alıyor.

Ben-Gvir daha önce de Filistinli tutuklulara idam cezası getirilmesini önermişti. İsrail Meclisinde ilk oylamadan geçen yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oturumlarının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

İsrail'in "Walla" haber sitesinde aralık ayının ilk haftasında yayınlanan haberde, kolluk kuvvetleri ve hapishanelerden sorumlu isim olan Ben-Gvir'in göreve başladığı 2022 yılı sonundan bu yana, cezaevlerinde 110 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Filistinli esirlerle ilgilenen kurumlar da İsrail hapishanelerinde halihazırda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 9 bin 300 Filistinlinin bulunduğunu açıklamıştı.

  • İsrail Bakanı
  • Filistinli Esirler
  • Timsahlarla Çevrili Tesis

ÖNERİLEN VİDEO

Saniyeler içinde havaya uçtu: Patlama anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.