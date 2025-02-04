İsrailli Bakan, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilirse Netanyahu hükümetini devireceklerini söyledi

Filistin karşıtı görüşleriyle tanınan Strock, İsrail ordu radyosunda katıldığı programda Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Strock, üyesi olduğu ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi'nin Gazze'de ateşkesin ikinci aşmasına geçilmesine karşı olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanına uyarıda bulunan Strock, Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine karar vermesi halinde parti olarak koalisyon hükümetini devireceklerini söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de daha önce yaptığı açıklamada, ateşkesin ikinci aşamasına geçmesi halinde Netanyahu hükümetini devirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ateşkese karşı çıkarak Netanyahu liderliğindeki koalisyondan çekilmişti.

Mevcut dağılımda Smotrich'in koalisyondan çekilmesi halinde Netanyahu liderliğindeki hükümetin sallantıya gireceği yorumu yapılıyor.