İsrailli Bakan: Hamas'ın Gazze'yi yönetmesine izin vermeyeceğiz

Zohar, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna Gazze'de Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tel Aviv yönetiminin ateşkesin "ikinci aşamasına geçilmesinden yana olduğunu" ileri süren Zohar, ancak İsrail'in Hamas'ın Gazze'de yönetimde kalmasına "izin veremeyeceğini" belirtti.

İsrail hükümetinin ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için "her şeyi yapacağını" savunan İsrailli Bakan Zohar, "Esir takası anlaşmasına mal olsa bile Hamas'ın Gazze'yi yönetmesine izin vermeyeceklerini" söyledi.



İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair müzakerelerin başladığını bildirmişti.