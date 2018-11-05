İsrailli bakan Umman'daki ulaştırma konferansına katılacak

Yediot Ahronot Gazetesi'nin internet sitesindeki habere göre, Bakan Katz, "Bu, İsrail ile Umman arasındaki ilişkileri iyileştirecek tarihi bir ziyaret. Bu ziyarette, Körfez ülkeleriyle İsrail ve Akdeniz'i birbirine bağlayacak 'Bölgesel Barış İçin Demiryolu' isimli projemizi sunmayı ve güçlendirmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Katz, bunun, İran'ı devre dışı bırakacak bir eksen oluşturacağı değerlendirmesinde bulundu.

Umman'da yarın başlayacak konferansın, 3 gün süreceği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 27 Ekim'de, ülkesinin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Umman'a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Sultan Kabus bin Said ile görüşmüştü.