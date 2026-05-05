İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2244
  • EURO
    52,963
  • ALTIN
    6656.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrailli bakan yeni hedefi açıkladı! Arap ülkelerinin topraklarını işgal etme çağrısı
Dünya

İsrailli bakan yeni hedefi açıkladı! Arap ülkelerinin topraklarını işgal etme çağrısı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'den daha fazla toprak işgal ederek ülkenin sınırlarını genişletilmesi çağrısında bulundu.

AA5 Mayıs 2026 Salı 16:07 - Güncelleme:
İsrailli bakan yeni hedefi açıkladı! Arap ülkelerinin topraklarını işgal etme çağrısı
ABONE OL

Aşırı sağcı Bakan Smotrich, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, "Hâlâ bu savaşın; İsrail'in Gazze, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria'daki sınırlarında değişikliklerle son bulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

İsrail ordusunun Lübnan'da çok daha geniş alanları "kontrol altına alması" gerektiğini savunan Smotrich, "Filistin devleti vizyonunu gündemden ebediyen kaldırma" çabası içinde olduğunu ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yüzde 60'ını işgal ettiğini kabul eden aşırı Sağcı Bakan, İran'dan gelebilecek her türlü saldırı senaryosuna hazırlıklı olduklarını, ABD yönetimi ile aralarında sıkı bir koordinasyon olduğunu kaydetti.

Aşır sağcı İsrailli Bakan Smotrich, ortak askeri ve ekonomik baskı sonucunda İran halkının "rejimi içeriden devireceği" iddiasında bulundu.

  • israil maliye bakanı
  • toplum genişletme çağrısı
  • toplumsal genişletme

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.