Dünya

İsrailli bakandan geri adım! Alaycı sözleri için Suudi Arabistan'dan özür diledi

İsrailli Bakan Smotrich, 'Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin Devleti istediklerini söylüyorsa, arkadaşlar, 'hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz.' ifadeleri için Suudi Arabistan'dan özür diledi. Smotrich, 'Suudi Arabistan hakkındaki sözlerim kesinlikle yanlıştı ve bu sözlerin neden olduğu kırgınlık için üzgünüm.' ifadesini kullandı.

23 Ekim 2025 Perşembe 17:34
İsrailli bakandan geri adım! Alaycı sözleri için Suudi Arabistan'dan özür diledi
İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Amerikan X şirketinin hesabından yaptığı paylaşımda, yanlış ifadeler kullandığı için üzgün olduğunu ileri sürdü.

Bir konferansta Suudi Arabistan'a yönelik kullandığı alaycı sözleri dikkati çeken Smotrich, "Suudi Arabistan hakkındaki sözlerim kesinlikle yanlıştı ve bu sözlerin neden olduğu kırgınlık için üzgünüm." ifadesini kullandı.

Smotrich, buna rağmen İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da hak sahibi ve bölgenin de Yahudi halkının tarihi vatanı olduğunu iddia ederek Suudi Arabistan'ın bu haklara saygı göstermesi gerektiğini savundu.

Smotrich, katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan ile normalleşme sürecine değinmiş ve alaycı ifadeler kullanmıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme şartı olarak Filistin Devleti'nin kurulması talebine işaret eden Smotrich, "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin Devleti istediklerini söylüyorsa, arkadaşlar, 'hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz." şeklinde konuşmuştu.

