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İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail'in Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

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İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
 
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ariel'in, bu sabah bir grup fanatik Yahudi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.
 
Açıklamada, Ariel ve beraberindekilerin, Aksa'nın avlusunda bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldığı ifade edildi.
 
İsrail'deki koalisyon hükümetinde Yahudi Evi Partisi'nden bakan olan Ariel, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.
 
Geçen yıl birçok kez Aksa'ya baskın düzenleyen Ariel, en son 5 Şubat'ta Harem-i Şerif'e girmişti.
 
Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.
 
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
 
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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