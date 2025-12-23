İsrailli bakandan Netanyahu'ya Trump talebi: Batı Şeria'nın ilhakı konusunda ikna etmeli

Yerel basındaki habere göre Smotrich, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine yeni konutlar inşa edilmesi için düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada ilhak konusuna değindi.

Smotrich, bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına karşı olduğunu belirterek "Hayatımın amacı Filistin devletinin kurulmasını engellemektir ve bu amacıma tam bir kararlılıkla bağlıyım." dedi.

Başbakan Netanyahu'dan ABD ziyareti sırasında görüşmesi beklenen Başkan Trump'ı Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakı konusunda ikna etmesini isteyerek "Sayın Başbakan (Netanyahu), Washington'dan fiili egemenlik (Batı Şeria'nın ilhakı) konusunda bir kararla dönmenizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Filistinlilerin topraklarının gasbedilerek buralara yasa dışı yerleşimler inşasının en büyük destekçilerinden biri olarak öne çıkan Smotrich, eylül ayında yaptığı bir açıklamada Filistin kentleri hariç Batı Şeria'nın tamamının İsrail'e ilhakını istediklerini belirtmişti.

Smotrich'in İsrail'e ilhakını istediği bölgeler Batı Şeria'nın yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 82'sine denk geliyor.

