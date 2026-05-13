



Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları yenileyip yenilemeyeceğine veya operasyonu sonlandırıp şu anda Ben-Gurion ve Ramon havalimanlarında konuşlu çok sayıdaki ABD askeri yakıt ikmal uçağını geri çekip çekmeyeceğine dair vereceği kararı bekliyor.

ABD askeri uçaklarının süregelen varlığı, toplamda yaklaşık 100 uçak işleten İsrailli hava yolu şirketlerinin operasyonlarını doğrudan kısıtladı ve onları bazı uçaklarını yurt dışında park etmeye zorladı.

Eliat kentinde bir konferansta konuşan Regev, hem Ben-Gurion hem de güneydeki Ramon havalimanlarının her bakımdan askeri üs haline geldiğini kabul ederek, ABD tanker uçaklarının orada bulunma nedenini "Çünkü İran ile işimizi henüz bitirmedik." sözleriyle açıkladı.

Regev, havalimanlarındaki yolcu sayılarının düştüğüne işaret ederek, ABD uçaklarının sivil havalimanlarından askeri üslere nakledilmesini önerdiğini ve İsrail'in bu konuda Washington'un koordinasyonunu beklediğini söyledi.

Durumun İsrailli hava yolu şirketleri üzerindeki doğrudan etkisine dair Regev, şunları kaydetti:



"Günün sonunda, İsrail uçakları yurt dışında park ediliyor ve bu çok paraya mal oluyor. Hava yolu şirketlerinin zararlarını karşılamamız gerekecek, aksi takdirde hayatta kalamazlar. Ayrıca ek yabancı hava yolu şirketlerinin de İsrail'e dönmesini istiyoruz."

Regev, mevcut tablonun ekonomik olarak İsrail'e zarar verdiğine dikkati çekti.

NİSAN 2026'DA YOLCU SAYISI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 74 DÜŞTÜ

Hava yolu şirketlerinin Ben-Gurion'a dönüş meselesi, bölgeye yönelik uçuş uyarısını tekrar uzatıp uzatmayacağını bugün açıklaması beklenen Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'ndan (EASA) da etkileniyor.

Ekim 2023'ten önce İsrail'e 100'den fazla yabancı hava yolu şirketi uçarken, bugün bu sayı 21'e düştü. Nisan 2026'da, geçen yılın aynı ayına göre yolcu sayısı yüzde 74 düştü.

İsrail'de hava yolu sektöründeki kriz, yine ABD askeri uçaklarına ev sahipliği yapan Ramon Havalimanı başta olmak üzere iç hat seyahatlerini de altüst ediyor. Nisan ayında havalimanından 24 binden az yolcu geçti. Bu sayı Nisan 2025'e göre yüzde 60'lık bir düşüş anlamına geliyor.

İsrail Sivil Havacılık Otoritesi Direktörü Shmuel Zakai, dün, ülkede ABD'nin İran'a saldırılar öncesinde başlayan ve ateşkes sonrasında da yoğun şekilde devam eden Amerikan askeri yığınağına ilişkin, "Ben Gurion Havalimanı bir Amerikan askeri üssüne dönüştü." demişti.

Zakai, İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev ve Bakanlık Genel Müdürü Moshe Ben Zaken ile temasa geçerek, Amerikan askeri uçaklarının yoğun varlığının İsrailli havayollarının faaliyetlerine ve yerel havacılık sektörüne ciddi zarar verdiğini söylemişti.

Zakai, ABD uçaklarının varlığının yerel hava yolu şirketlerini çökertip yabancı hava yolu şirketlerini ise kaçırdığını, uçakların askeri üslere tahliye edilmemesi durumunda büyük zarara uğrayacakları uyarısında bulunmuştu.

ABD'nin bir yandan İran ile kırılgan ateşkes ve müzakereleri sürdürürken diğer yandan bölgeye askeri yığınak yapmaya devam ettiği biliniyor.

Tahran yönetimi, saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını 10 Mayıs'ta arabuluculara iletmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın taslağa verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu öne sürerken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "ABD mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor." ifadesini kullanmıştı.