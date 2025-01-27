İsrailli Bakanı korku sardı! İptal etmek zorunda kaldı

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Chikli'nin çarşamba günü "Uluslararası Holokost Anma Günü" etkinliği için gerçekleştireceği Brüksel ziyaretinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, kararın "somut uyarılar ışığında ve güvenlik yetkililerinin yönlendirmesiyle alındığı" belirtilerek, "güvenlik tehditlerinin" ne olduğuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

- HİND RECEB VAKFI: CHİKLİ, KOVUŞTURMADAN KAÇTIĞI İÇİN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Gazze'de savaş suçu işleyen İsrailli askerleri takip ederek ulusal ve uluslararası davalarda yargılanmalarını hedefleyen Hind Receb Vakfının X hesabından yapılan açıklamada, Chikli'nin "kovuşturmadan kaçtığı" için Brüksel'e seyahatini iptal ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Hind Receb Vakfının Başkanı Dyab Abou Jahjah'ı tehdit eden Bakan, 'güvenlik endişeleri' nedeniyle Brüksel'e yapacağı ziyareti iptal etti. Bu kararın daha çok adalet ve hukuktan kaçınmakla ilgili olduğuna inanıyoruz. Hind Receb Vakfı, cezasızlığı sonlandırma çabalarını sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Adını 6 yaşındayken İsrail askerlerince katledilen Filistinli kızdan alan Hind Receb Vakfının merkezi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor.

Filistin asıllı Polonya vatandaşları, Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere ülkeye gelen emekli savaş pilotu İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch hakkında Gazze'de savaş suç işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.