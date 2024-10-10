İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2024 Perşembe / 7 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2172
  • EURO
    37,5629
  • ALTIN
    2877.02
  • BIST100
    9125.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrailli bakanın ''Büyük İsrail'' tasviri sosyal medyada gündem oldu
Dünya

İsrailli bakanın ''Büyük İsrail'' tasviri sosyal medyada gündem oldu

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in bir belgeselde verdiği röportajda, sınırları Ürdün Nehri'nin diğer yakasına kadar genişletilmiş “Büyük İsrail” tasviri, sosyal medyada gündem oldu.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 11:30 - Güncelleme:
İsrailli bakanın ''Büyük İsrail'' tasviri sosyal medyada gündem oldu
ABONE OL

Yönetmenliğini Jerome Sesquin'in yaptığı "İsrail: Kaos'un Bakanları" isimli belgeseldeki konuşmasında Bakan Smotrich, İsrail'in egemen olduğu sınırların mevcut haliyle sınırlı kalmayacağını söyledi.

"Bir Yahudi devleti istiyorum" diyen Smotrich, sunucunun "Bu ne demek?" sorusuna, "Yahudi devleti. Bu, oldukça karışık. Yahudi halkının değerlerine göre yönetilen bir devlet." cevabını verdi.

Bakan Smotrich, sunucunun, "İsrail'in egemenliği denizden Ürdün'e kadar mı? Hepsi bu mu yoksa sonrasında Ürdün Nehri'nin diğer yakası mı fethedilecek?" sorusunu ise "Yavaş yavaş" şeklinde yanıtladı.

Smotrich, "Bilgelerimizin kitaplarına göre, Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır ve Kudüs tek başına Şam'a kadar uzanır." ifadesini kullanarak "Büyük İsrail" politikasını tasvir etti.

Daha önce "Filistin diye bir halkın olmadığı" yönündeki açıklamalarıyla da tepki toplayan Smotrich'in bu ifadeleri, sosyal medyada gündem oldu.

- ÜRDÜN'Ü İÇİNE ALAN "BÜYÜK İSRAİL" HARİTASI

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, 20 Mart'ta Fransa'nın başkenti Paris'e yaptığı ziyarette Likud Partisinin eski lideri Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, "Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini" söylemişti.

Maliye Bakanı Smotrich, daha önce de Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat'ta toplu saldırılarına hedef olan Filistin beldesi "Huvvara'nın yeryüzünden silinmesi gerektiğini" kaydetmişti. Bu sözleri uluslararası arenada yoğun tepki toplayan Smotrich, ABD ve Fransa ziyaretlerinde diplomatik olarak tecrit edilmiş, herhangi bir resmi görüşme yapamamıştı.

Paris'teki Jacques Kupfer'i anma töreni de gelen tepkiler üzerine ilk planlandığı merkezde yapılamamış ve başka bir salona alınmıştı. Smotrich ise bu durumu "İsrail nefreti her yerde" şeklinde yorumlamıştı.

Smotrich'in konuşma yaptığı kürsüde Ürdün'ü de içine alan İsrail haritası kullanması dikkatleri çekmişti.

İsrail'in "Büyük İsrail" politikası, Yahudilerin kutsal kitabındaki "Vadedilmiş Topraklar" inancına ve tam sınırları belli olmamakla birlikte bugün Filistin, Suriye ve Ürdün topraklarına doğru genişlemeyi öngören hedefe dayanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.