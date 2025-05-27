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Dünya

İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya baskınına Pakistan'dan kınama

Pakistan, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir başta olmak üzere bir grup siyasetçinin işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

AA27 Mayıs 2025 Salı 17:15 - Güncelleme:
İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya baskınına Pakistan'dan kınama
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Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya baskınının "kabul edilemez" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Ben Gvir'in bazı yetkililer ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskının "şiddetle kınandığı" belirtilerek, bu eylemlerin uluslararası hukukun bariz ihlali olduğu ve bölgedeki gerilimi artırabileceği vurgulandı.

İsrail'in "provokasyonlarının önlenmesi" ve kutsal alanların kutsallığını, tarihi ve yasal durumunu koruma çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Filistinli sivilleri hedef almasının da kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Gazze'de yerinden edilmiş ailelerin sığındığı okula yönelik kınanması gereken saldırı, İsrail'in cezasız kalmaya devam ettiğinin bir örneğidir." değerlendirmesine yer verildi.

İsrail'in bu saldırılardan sorumlu tutulması gerektiği belirtilen açıklamada, Pakistan'ın Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını desteklediği vurgulanarak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması çağrısı yapıldı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf ve İsrail milletvekili Yitzhak Kreuzer, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okulu'na düzenlediği hava saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

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