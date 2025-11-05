İSTANBUL 19°C / 15°C
Dünya

İsrailli bir esirin cesedi daha İsrail'e teslim edildi

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, bir İsrailli esire ait cesedi daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti. Öte yandan İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının ICRC ekiplerine verdiği İsrailli esirin cesedinin teslim alındığını duyurdu.

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 23:36 - Güncelleme:
İsrailli bir esirin cesedi daha İsrail'e teslim edildi
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın İsrailli esirin cesedinin bulunduğu tabutu Gazze Şeridi'nden teslim aldığı belirtildi.

Kızılhaç'ın Gazze kentinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından teslim aldığı cesedi, İsrail ordusuna teslim etmek üzere belirlenen noktaya doğru ilerlediği kaydedildi.

İsrail ordusu, cesedi teslim aldıktan sonra kimlik tespiti için adli tıp merkezine götürecek. Cesedin İsrailli esire ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 6 İsrailli esirin cenazesi kalmış olacak.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Hamas, 31 Ekim gecesinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen başka kalıntıları İsrail'e teslim etmiş, ancak Tel Aviv yönetimi yaptığı otopsi sonucunda bunların İsrailli esirlere ait olmadığını açıklamıştı.

İsrail, Kızılhaç aracılığıyla 2 Kasım'da 3, 4 Kasım'da ise bir İsrailli esir cesedini teslim almıştı.

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkeste, garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, tarafların Gazze Şeridindeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, bunun yanı sıra içerideki altyapının yıkılması, iş makinesinin eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğu konusunda fikir beyan etmişti.

