İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2582
  • EURO
    49,3488
  • ALTIN
    5708.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

İsrailli bir esirin daha cesedine ulaşıldı

Filistin İslami Cihat Örgütü, Gazze Şeridi'nde devam eden arama çalışmaları sırasında 1 İsrailli esirin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.

IHA13 Kasım 2025 Perşembe 21:04 - Güncelleme:
İsrailli bir esirin daha cesedine ulaşıldı
ABONE OL

Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in saldırılarında ölen esirlerin cesetleri enkazlardan çıkarılarak İsrail'e teslim edilmeye devam ediyor. Filistin İslami Cihat Örgütü, Han Yunus'un güneyinde İsrail ordusu kontrolünde olan bir bölgede yürütülen arama çalışmaları sırasında 1 İsrailli esirin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı. Cesedin yerel saatle 20.00'da Kızıl Haç aracılığıyla İsrail güçlerine teslim edilmesi bekleniyor.

Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ve diğer gruplar tarafından bugüne kadar 28 esirden 24'ünün cesedi İsrail'e teslim edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.