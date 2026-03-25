  İsrailli büyükelçiden stratejik hata çıkışı... ''Müttefiklerimizi kaybediyoruz''
İsrailli büyükelçiden stratejik hata çıkışı... ''Müttefiklerimizi kaybediyoruz''

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarının Tel Aviv'e müttefik kaybettirdiğini açıkladı. Leiter, Yediot Ahronot gazetesine verdiği röportajda Demokratların elindeki kozların zayıflatılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 16:39
İsrail'in ABD nezdindeki diplomatik temsilcisi, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan şiddet olaylarının uluslararası arenada yarattığı tahribatı alışılmadık bir açıklıkla gözler önüne serdi. Büyükelçi düzeyinde gelen bu itiraf niteliğindeki açıklamalar, İsrail'in en yakın müttefiki olan Washington'daki siyasi dengelerin ne denli kırılgan hale geldiğini ortaya koydu. Batı Şeria'daki saldırıların ABD Kongresi'ndeki İsrail destekçilerini zor durumda bıraktığı bir kez daha teyit edildi.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarının Tel Aviv'e müttefik kaybettirdiğini belirtti.

Leiter, Yediot Ahronot gazetesine verdiği röportajda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batı Şeria'da Filistinlilere saldıranları "Yahudi aşırılıkçılar" olarak niteleyen Leiter, bunlarının "sayısının oldukça az olduğunu" savundu.

Büyükelçi Leiter, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarındaki artışın ABD siyasetinde dalgalanmalara yol açtığı ve İsrail'in müttefik kaybettiği konusunda uyarıda bulundu.

Batı Şeria'da saldırı gerçekleştiren Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "tüm İsrail'i lekelediği" ve müttefik kaybettikleri değerlendirmesinde bulunan Leiter, "Dostlarımızı kaybediyoruz. Washington'da bu olaylar yüzünden İsrail'den kesinlikle uzaklaşan insanlar var. Kendi partileri içinde bize destek vermeye devam etmek için çabalayan Demokratların elindeki kozları zayıflatmamalıyız. Sanki bizi desteklemek isteyenleri bizzat kendimiz itiyoruz." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 500 binden fazla Filistin topraklarını gasbeden İsrailli, gasbedilen Filistin topraklarında yaşıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistin belde ve köylerine saldırılar düzenliyor.

