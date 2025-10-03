İSTANBUL 24°C / 16°C
3 Ekim 2025 Cuma
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'a 'Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması' konusunda çağrıda bulundu.

AA3 Ekim 2025 Cuma 04:58 - Güncelleme:
Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Gazze'ye insani yardımların girişine ilişkin Trump'a seslendi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Gazze halkına derhal gıda sağlanmadıkça hiçbir barış planının (Trump'ın Gazze'deki ateşkes planı) başlamayacağını anlaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İşgalci İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıya değinen Petro, "Gazze'ye halen tekneler geliyor. Onları durdurmayın. Dünyanın dört bir yanından yiyecek akışını zorlayın. ABD ve Avrupa, aç bir halka yiyecek getirdikleri için insanların alıkonulmasına izin verirse tüm özgürlük ve demokrasi duygularını kaybedecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Petro, La Haya Grubu'na çağrıda bulunarak küresel çapta bir "genel grev" yapılmasını ve Filistinlilere destek için Küresel Sumud Filosu'na katılanların gördüğü muamelenin protesto edilmesini istedi.

Petro'nun küresel grev çağrısında bulunduğu La Haya Grubu, geçtiğimiz ocak ayında Bolivya, Kolombiya, Küba, Honduras, Malezya, Namibya, Senegal ve Güney Afrika tarafından Gazze'deki ağır insani krize yanıt olarak kuruldu.

Cumhurbaşkanı Petro, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, soykırımcı İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırması ve Kolombiyalı 2 aktivisti alıkoymasına karşı Kolombiya'daki tüm İsrailli diplomatların ülkeden sınır dışı edileceğini ve işgalci İsrail ile olan serbest ticaret anlaşmasının iptal edildiğini belirtmişti.

