İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2025 Cumartesi / 17 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrailli esir askerin annesi Tel Aviv'in anlaşmayı bozmasından endişeli
Dünya

İsrailli esir askerin annesi Tel Aviv'in anlaşmayı bozmasından endişeli

Gazze Şeridi'nde esir olarak bulunan İsrailli asker Matan Angrest'in annesi Anat Angrest, esir takası anlaşmasının Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin 'siyasi sebeplerle oyalanması' sebebiyle 'kırılgan' olduğunu belirtti.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 17:30 - Güncelleme:
İsrailli esir askerin annesi Tel Aviv'in anlaşmayı bozmasından endişeli
ABONE OL

Hamas tarafından 7 Ekim 2023'te bir tankın içinden esir alınan asker Matan'ın annesi Angrest, İsrailli Haaretz gazetesine açıklamalarda bulundu.

Anlaşma kapsamında yakın zamanda serbest bırakılan İsrailli esirlerin birinden, oğlunun Gazze'de hâlâ hayatta olduğuna dair bir işaret aldığını ifade eden Angrest, serbest bırakılan esirin, "oğlunun yaralı olduğu, kendisine baktığı ve çok zor şartlarda hayatta kalmaya çalıştığı yönünde kendilerine ulaştığını" belirtti.

ANLAŞMA İSRAİL YÜZÜNDEN KIRILGAN

İsrail yönetimine "anlaşmanın devamını sağlamak için harekete geçmeleri" çağrısında bulunan Angrest, "anlaşmanın İsrail hükümeti nedeniyle kırılgan olduğunu, ancak Hamas'ın gerçekten bu anlaşmayı sürdürmek ve hatta aşamalarını kısaltmak istediğini" vurguladı.

Angrest, "siyasi nedenlerle zaman cetvelini uzatmaya ve oyalanmaya karar veren tarafın İsrail olduğunu" ifade etti.

Netanyahu yönetimini eleştiren Angrest, oğlu Matan'ın yaralı olmasına rağmen esir takası anlaşması kapsamında adının İsrail'in insani durum listesinden çıkarıldığını ifade etti.

Netanyahu'nun, İsrail'in insani gerekçelerle, askerler de dahil olmak üzere, esirlerin serbest bırakılmasına öncelik vereceği yönündeki güvencesine rağmen, Matan'ın serbest bırakılmasının anlaşmanın ikinci aşamasına ertelendiğini söyleyen Angrest, "Sonuçta sözünü yerine getirmedi ve oğlum Matan'ın tahliyesi ikinci aşamaya ertelendi." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.