Haaretz Gazetesinin İsrailli üst düzey yetkiliye dayandırdığı habere göre Tel Aviv, arabulucular (Mısır ve Katar) aracılığıyla Hamas'tan, söz konusu ateşkes karşılığında Gazze'de tuttuğu 11 esiri serbest bırakmasını, 16'sının cenazelerini teslim etmesini ve diğer esirler hakkında bilgi vermesini talep etti.



Haberde ayrıca bu kapsamda İsrail'in cezaevlerinden bazı Filistinli esirleri serbest bırakacağı kaydedildi ancak herhangi bir sayı verilmedi.

İsrail'in Hamas ile arasında esir değişim anlaşmasını tamamlamak için 40 günlük süre belirlediği, anlaşmanın 11 İsrailli esirin serbest bırakılmasının hemen ardından başlayacağı kaydedildi.

Teklife göre anlaşmanın 5. gününde Hamas'tan Gazze'deki esirler hakkında bilgi alınması, 10. gününde ise 16 İsraillinin cenazesinin teslim alınması öngörülüyor.

İsrail kamuoyuna göre, Gazze Şeridi'nde 59 İsrailli esirin bulunduğu, bunlardan 24'ünün ise hayatta olduğu tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili İsrail'den, Hamas'tan ve arabulucu ülkelerden henüz bir açıklama gelmedi.

- ⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 360'u aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 357'ye, yaralıların sayısı ise 114 bin 400'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.