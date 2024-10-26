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Dünya

İsrailli 'gazeteci' ordunun Lübnan'a düzenlediği saldırıda sivil bir binayı patlattı

İsrailli Gazeteci ve Haber Spikeri Danny Kushmaro, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir köye düzenlediği saldırıya katılarak sivil bir binayı patlattı.

AA26 Ekim 2024 Cumartesi 20:44 - Güncelleme:
İsrailli 'gazeteci' ordunun Lübnan'a düzenlediği saldırıda sivil bir binayı patlattı
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Kushmaro'nun kurşun geçirmez yelek giyip kask takarak katıldığı saldırı görüntüleri Kanal 12 Televizyonu'nda yer aldı.

Videoda, İsrailli asker Kushmaro'ya patlayıcı düzeneğini nasıl ateşleyeceğini açıklıyor. Asker, İsrailli Televizyoncuya "ilerideki gri binadan İsrail'in kuzeyindeki bölgelere roket atıldığını" söylüyor.

GERİ SAYIM YAPTI

İsrailli Televizyoncu Kushmaro ise dörtten geriye doğru sayıyor, ardından patlayıcı düğmesine basıyor ve bina havaya uçuyor. İsrail ordusunun patlamayı aynı şekilde havadan görüntülediği ve televizyon kanalıyla paylaştığı dikkati çekiyor.

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