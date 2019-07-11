İsrail merkezli yayın yapan İ24 televizyon kanalında Suudi Arabistan kraliyet ailesine yönelik hakaretlerin dile getirilmesi programı karıştırdı.

Suudi Arabistan Kraliyet ailesine yönelik sert eleştirilerde bulunan Hasan Mirhac, "(Kabe'yi kast ederek) Orası Allah'ın evi, o o... ço...nun evi değil." dedi.

Hakaretin ardından yayını terk eden İsrailli gazeteci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan kraliyet ailesine hakaretin olduğu bir ortamda bir tavır takınmam gerekiyordu." ifadelerine yer verdi.

TWİTTER'DAN TEPKİ GÖSTERMEYE DEVAM ETTİ

Yayını terk etmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Cohen, "Suudi Arabistan Kralına hakaret edildiği bir ortamda tavır almadan duramazdım. Hiç kimsenin bu utanç verici sözleri kullanmasını kabul edemem." ifadelerine yer verdi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN EDY COHEN'E BÜYÜK DESTEK

İsrailli gazeteci Cohen'in yayını terk etmesi ise Suudi Arabistan sosyal medyasında geniş yer buldu. Suudi kullanıcılar Edy Cohen'in tepkisinden dolayı kendisine teşekkür etti.