Türkiye'nin Gazze'de barış ve ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaları, uluslararası gündemdeki yerini koruyor. Ankara'nın aktif diplomatik rolü, İsrail Deniz Kuvvetleri'nden emekli Tümgeneral Eliezer Cheney Marom'un da dikkatini çekti. Bir radyo programına katılan Marom, çarpıcı itiraflarda bulunarak, "Türkiye, Gazze müzakerelerinde masadaki en önemli aktör" ifadesini kullandı.

"HALKIN YAKLAŞIK YÜZDE 70'İ HAMAS'A OY VERİR"

Marom, İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Filistinli grubun bölgede hâlen güçlü bir destek tabanına sahip olduğunu belirtti. Batı Şeria'da bugün seçim yapılsa halkın yaklaşık yüzde 70'inin Hamas'a oy vereceğini öne süren Marom, Gazze'de de hâlen çok sayıda Hamas destekçisi bulunduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ AKTÖR"

Marom'a göre süreci belirleyen iki ana güç var: Biri İsrail ve Arap ülkeleri üzerinde baskı kuran ABD, diğeri ise Endonezya'dan Türkiye'ye uzanan Müslüman dünyası. Emekli general, bu eksende Türkiye'nin en önemli aktör konumunda olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin satın almayı planladığı F-35 savaş uçaklarına da değinen Marom, bu durumun kendisini endişelendirdiğini dile getirdi. Ancak asıl tehlikenin İsrail'in uluslararası arenada giderek yalnızlaşması olduğunu belirtti.

Marom, İsrail'in mevcut konumunu şu sözlerle özetledi:

"Tutunacak tek bir dalımız kaldı. Bizi destekleyen tek ülke ABD. Trump'ın etkisi, İsrail'e bu Gazze planını zorla kabul ettirmeyi sağlıyor."