İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2025 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6965
  • EURO
    48,887
  • ALTIN
    5300.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrailli generalden çarpıcı itiraf: Masadaki en önemli aktör Türkiye
Dünya

İsrailli generalden çarpıcı itiraf: Masadaki en önemli aktör Türkiye

Soykırımcı İsrail'in Deniz Kuvvetleri'nden emekli tümgeneral Eliezer Cheney Marom, katıldığı bir radyo programında Türkiye hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Marom, Gazze müzakerelerinde Türkiye'nin “masadaki en önemli aktör” konumunda olduğunu itiraf ederken, İsrail için asıl tehlikenin uluslararası alanda giderek yalnızlaşmak olduğunu vurguladı.

HABER MERKEZİ6 Ekim 2025 Pazartesi 17:35 - Güncelleme:
İsrailli generalden çarpıcı itiraf: Masadaki en önemli aktör Türkiye
ABONE OL

Türkiye'nin Gazze'de barış ve ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaları, uluslararası gündemdeki yerini koruyor. Ankara'nın aktif diplomatik rolü, İsrail Deniz Kuvvetleri'nden emekli Tümgeneral Eliezer Cheney Marom'un da dikkatini çekti. Bir radyo programına katılan Marom, çarpıcı itiraflarda bulunarak, "Türkiye, Gazze müzakerelerinde masadaki en önemli aktör" ifadesini kullandı.

"HALKIN YAKLAŞIK YÜZDE 70'İ HAMAS'A OY VERİR"

Marom, İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Filistinli grubun bölgede hâlen güçlü bir destek tabanına sahip olduğunu belirtti. Batı Şeria'da bugün seçim yapılsa halkın yaklaşık yüzde 70'inin Hamas'a oy vereceğini öne süren Marom, Gazze'de de hâlen çok sayıda Hamas destekçisi bulunduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ AKTÖR"

Marom'a göre süreci belirleyen iki ana güç var: Biri İsrail ve Arap ülkeleri üzerinde baskı kuran ABD, diğeri ise Endonezya'dan Türkiye'ye uzanan Müslüman dünyası. Emekli general, bu eksende Türkiye'nin en önemli aktör konumunda olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'NİN SATIN ALACAĞI F-35 ENDİŞESİ VE "İSRAİL'İN YALNIZLIĞI" UYARISI

Türkiye'nin satın almayı planladığı F-35 savaş uçaklarına da değinen Marom, bu durumun kendisini endişelendirdiğini dile getirdi. Ancak asıl tehlikenin İsrail'in uluslararası arenada giderek yalnızlaşması olduğunu belirtti.

Marom, İsrail'in mevcut konumunu şu sözlerle özetledi:

"Tutunacak tek bir dalımız kaldı. Bizi destekleyen tek ülke ABD. Trump'ın etkisi, İsrail'e bu Gazze planını zorla kabul ettirmeyi sağlıyor."

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.