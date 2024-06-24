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Dünya

Yüzde 80'i Hamas'ın kontrolünde

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki tünellerin yüzde 80'ini hala kontrol ettiğini belirtti. Öte yandan Brik, 'Tel Aviv'in Hamas'ı yenilgiye uğratmaktan Doğu'nun Batı'dan uzak olduğu kadar uzak olduğunu' söyledi.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 17:30 - Güncelleme:
Yüzde 80'i Hamas'ın kontrolünde
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İsrail'in "Maariv" gazetesi için kaleme aldığı yazıda Brik, "Tel Aviv'in Hamas'ı yenilgiye uğratmaktan Doğu'nun Batı'dan uzak olduğu kadar uzak olduğunu" belirtti.

Brik, "Amacını yitiren savaşta geçen her gün, yeteneklerimizi yıpratıyor ve ülkemizi eziyor. Ordu çöküyor, İsrail'in ekonomisi çöküyor, dünyayla iletişimimizi kaybediyoruz ve ulusal gücümüz ciddi şekilde zarar görüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun hedeflerine ulaşamadığını vurgulayan Brik, İsrail ordusunun kara gücünün aylardır aralıksız savaşan, ölüm ve yaralanmalarla ağır bedeller ödeyen birliklerin yerini dolduramadığı için zayıfladığını savundu.

TÜNELLERİN YÜZDE 80'İNİ HAMAS KONTROL EDİYOR

İsrailli emekli General, İsrail ordusunun yaşanan eksiklik nedeniyle bulunduğu bölgelerden çekildiğini ve baskın yaparak saldırılara devam ettiğini kaydetti.

Brik ayrıca "Hamas'ın Gazze'deki tünellerin hala yüzde 80'ini kontrol ettiğini, İsrail askerlerinin çekildiği topraklara tekrar geri döndüğünü" belirtti.

Hamas'ın ölü ve yaralı savaşçılarını değiştirme süreci yürüttüğüne, on binlerce savaşçıyla normal savaşma boyutunu koruduğuna dikkati çeken Brik, İsrail'in ise çocukları öldürerek Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde kara listeye girdiğini vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 626 Filistinli öldü, 86 bin 98 kişi yaralandı.

  • İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik
  • Tümgeneral Brik
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