İsrailli hırsız yarbay! Lübnan'dan çalıp götürmüş

İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik kara saldırılarında görev alan yarbayın, Lübnan'dan çaldığı jeneratörü İsrail'e götürdüğü ortaya çıktı.

AA21 Mayıs 2026 Perşembe 07:23
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, İsrail ordusunda yedek tabur komutanı olarak görev yapan yarbayın Lübnan'da yağma ve hırsızlık suçuna karıştığı belirtildi.

Haberde, İsrailli yarbayın Lübnan'dan çaldığı jeneratörü aracına yükleyerek İsrail'e götürdüğü aktarılırken, askeri yetkilinin jeneratörü Lübnan'a geri götürmesi yönünde talimat aldığı ve hakkında soruşturma açıldığı ifade edildi.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 73 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

