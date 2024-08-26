İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2024 Pazartesi / 21 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0219
  • EURO
    38,0608
  • ALTIN
    2761.2
  • BIST100
    9656.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrailli ırkçı bakandan Mescid-i Aksa'da ''kan dökülmesine'' yol açacak provokasyon
Dünya

İsrailli ırkçı bakandan Mescid-i Aksa'da ''kan dökülmesine'' yol açacak provokasyon

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söyledi. İçişleri Bakanı Arbel, Ben-Gvir'in açıklamalarının 'kan dökülmesine' yol açabileceği konusunda Netanyahu'yu uyardı.

AA26 Ağustos 2024 Pazartesi 12:11 - Güncelleme:
İsrailli ırkçı bakandan Mescid-i Aksa'da ''kan dökülmesine'' yol açacak provokasyon
ABONE OL

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" iddia etti.

Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" şeklindeki soruya Ben-Gvir, "Evet" cevabını verdi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu.

- İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN NETANYAHU'YA ÇAĞRI

İçişleri Bakanı Moshe Arbel ise Ben-Gvir'in açıklamalarına tepki göstererek Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "aşırı sağcı Bakan'ın uyarılması" çağrısında bulundu.

Arbel, Ben-Gvir'in açıklamalarının "kan dökülmesine" yol açabileceği konusunda uyardı.

- SIK SIK AKSA'YA BASKIN DÜZENLİYOR

Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.

En son 13 Ağustos'ta Harem-i Şerif'e baskın düzenleyen Ben-Gvir, burada yaptığı açıklamada, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız, burada (Yahudiler) ibadete izin vermek." ifadesini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.