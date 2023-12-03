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Dünya

İsrailli işgalciler bir Filistinliyi daha hayattan kopardı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli fanatik Yahudi yerleşimcilerin, Salfit kentine düzenlediği saldırıda bir Filistinliyi daha öldürdüğü bildirildi.

AA3 Aralık 2023 Pazar 00:48 - Güncelleme:
İsrailli işgalciler bir Filistinliyi daha hayattan kopardı
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Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail güçlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimciler, Salfit'in kuzeybatısındaki Karave Beni Hassan beldesine düzenlediği saldırıda bir kişiyi öldürdü.

Yahudi yerleşimcilerin saldırısında gerçek mermiyle vurularak öldürülen 38 yaşındaki Filistinli Ahmed Asi'in cesedi bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de Yahudi yerleşimcilerin saldırısında öldürülen Asi'nin 6 çocuk babası olduğu belirtildi.

Haberde, Asi'nin saldırıda yaralandığı ancak İsrail güçlerinin sağlık ekiplerini engellemesi yüzünden kan kaybından yaşamını yitirdiğine işaret edildi.

Böylece İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürülen Filistinlilerin sayısı 253'e yükseldi.

Filistin Kızılayı, Yahudi yerleşimcilerin Karave Beni Hassan beldesine yönelik saldırısında 3 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

  • Batı Şeria
  • İşgal
  • Yahudi yerleşimciler

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