İsrailli işgalcilerden Mescid-i Aksa'ya yeni baskın

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın görgü tanıklarından aktardığı bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailli bir grup Mağaribe Kapısı'ndan Aksa'ya giriş yaptı.

İsrail polisinin himayesinde giriş yapan İsrailliler, Aksa'nın avlusunda kışkırtıcı tur attı.

Dini "Sukot Bayramı"nın ikinci gününe denk gelen baskında fanatik Yahudiler Aksa'nın avlusunda Talmudik çeşitli dini ritüeller gerçekleştirdi.

Öte yandan Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, fanatik Yahudiler tarafından eylül ayında Mescid-i Aksa'ya 26 kez baskın düzenlendiği belirtildi.