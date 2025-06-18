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Dünya

İsrailli isimden alçak sözler: İran'ı yendik, finalde Türkiye var

İsrailli sunucu, canlı yayında Türkiye'yi hedef alan küstah açıklamalarda bulundu. İsrailli Berkovic, 'Çeyrek finalde Hamas'la berabere kaldık, penaltılarda yendik. Yarı finalde İran'ı yendik. Finalde Türkiye var' sözleriyle tepki topladı.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2025 Çarşamba 08:17 - Güncelleme:
İsrailli isimden alçak sözler: İran'ı yendik, finalde Türkiye var
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Gazze'de binlerce sivili katleden, ardından İran'la sıcak çatışmaya giren İsrail'in asıl hedefinin Türkiye olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

İsrail Kanal 13 televizyonuna konuşan eski futbolcu ve televizyon sunucusu Eyal Berkovic'in alçak sözleri büyük tepki çekti.

Berkovic yayında, "Çeyrek finalde Hamas'la berabere kaldık, penaltılarda yendik. Yarı finalde İran'ı yendik. Finalde Türkiye var" diyen Berkovic, adeta Tel Aviv'in sinsi planlarını ifşa etmiş oldu.

Berkovic'in küstah açıklamalarına sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar, "Yürek yemiş seni deneyin de görün", "O gün olursa bakalım sesiniz nerenize kaçacak", "İnşaallah finali yapar sizi tarihe gömeriz..." yorumunda bulundu.

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