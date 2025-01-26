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Dünya

İsrailli kadın askerlerden Kassam Tugayları'na teşekkür! Arapça konuşmaları dikkati çekti

Gazze'de tutulan 4 İsrailli kadın asker, İsrail'in 15 ay süren şiddetli saldırılarına rağmen hayatlarını koruyan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına Arapça konuşarak teşekkür etti. Serbest bırakılan İsrailli kadın askerler, muayene ettikten sonra kendilerine uyuşturucu verildiği iddialarını yalanladı.

AA26 Ocak 2025 Pazar 09:15 - Güncelleme:
İsrailli kadın askerlerden Kassam Tugayları'na teşekkür! Arapça konuşmaları dikkati çekti
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Kassam Tugayları, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının ikinci turu kapsamında serbest bırakılan 4 İsrailli kadın askerin, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edilme sürecine ilişkin görüntü paylaştı.

İsrailli kadın askerlerin temiz giyimleri, yüzlerinin gülmesi, son derece sağlıklı görünümleri ve Arapça konuşmaları dikkati çekti.

Telegram üzerinden paylaşılan görüntüde, teslim edilmeden önce araç içinde konuşan İsrailli kadın esirler, İsrail'in şiddetli bombardımanına rağmen hayatlarını koruma çabaları için Kassam Tugaylarına Arapça konuşarak teşekkür etti.

Videoda Kassam Tugayları'nın serbest bırakmadan önce İsrailli kadın askerlere, hediye paketleri, Filistin anahtarlıkları ve serbest bırakma belgesi teslim ettiği görüldü.

Yüzlerinin güldüğü görülen İsrailli esir askerlerden biri, Arapça selam vererek, "Kassam Tugayları'na iyi muameleleri için teşekkür ederim." dedi. Bir diğer esir ise "Yemek, içecek ve kıyafetler için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Üçüncü kadın asker, bombardıman sırasında kendilerini koruyan "direnişçilere" teşekkürlerini sunarken dördüncü kadın asker ise bu günün herkes için "mutlu bir gün" olması temennisini dile getirdi.

Videoda, esirlerin Gazze sahilinde serbest bırakıldıkları tarih olan 25 Ocak'ı sevinçle hep bir ağızdan haykırdıkları görüntülere de yer verildi.

İsrailli esirler, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edilmeden önce platforma çıkarak Gazze halkını selamladı.

SERBEST BIRAKILAN İSRAİLLİ KADIN ASKERLER, KENDİLERİNE UYUŞTURUCU VERİLDİĞİ İDDİALARINI YALANLADI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu doktorları Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan dört kadın askeri muayene ettikten sonra "sağlık durumlarının iyi ve stabil" olduğunun tespit edildiğini belirtti.

İsrailli doktorlar, kadın askerlerin esaret altındayken herhangi bir uyarıcı veya uyuşturucu madde de almadıklarını doğruladığını aktardı.

Böylece İsrailli kadın asker esirler, Hamas tarafından İsrailli esirlere serbest bırakmadan önce mutlu görünmeleri için vitaminler ve sakinleştiriciler şeklinde uyarıcılar verdiği yönündeki İsrail iddialarını yalanlamış oldu.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının 2'nci turunda 4 İsrailli kadın asker esire karşılık, 120'si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli esir serbest bırakıldı.

- ESİR TAKASININ 1'İNCİ TURUNDA 90 FİLİSTİNLİ VE 3 İSRAİLLİ ESİR SERBEST KALMIŞTI

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk turunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.

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