29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5858
  • 6,2469
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrailli milyarder Steinmetz Gine'deki rüşvet iddiasından yargılanacak

Beny Steinmetz ve iki kişi, bir demir madeninin işletme hakkını almak için Gine Cumhuriyeti'ne 10 milyon dolar rüşvet verdiği gerekçesiyle Cenevre'de hakim karşısına çıkacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrailli milyarder iş adamı Beny Steinmetz ve iki arkadaşının, Gine Cumhuriyeti’nde bir demir madeninin işletme hakkının kendilerine verilmesini sağlamak için rüşvet verdikleri gerekçesiyle İsviçre'de yargılanacağı bildirildi.
 
Ulusal basına yansıyan haberlere göre, İsviçreli Savcı Claudio Mascotto, Steinmetz ve iki arkadaşı hakkında, eski Gine Cumhurbaşkanı Lansana Conte’nin eşine 2005’te Simandou bölgesindeki demir madenlerinin işletim haklarını kendilerine vermesi için 10 milyon dolar rüşvet verdiği gerekçesiyle dava açtı. 
 
Steinmetz ve 2 iş arkadaşı için 2 ila 10 yıl hapis cezası talep eden Savcı Mascotto, Conte’nin eşine paranın bir kısmının İsviçre bankaları üzerinden ödendiğini belirtti.
 
Simandou'daki madeni işletme haklarından vazgeçmesi karşılığında Steinmetz ve şirketi hakkındaki suçlamaları geçen şubat ayında düşüren Gine hükümeti ise İsviçre’deki davaya dahil olmayacağını bildirdi.
 
İsrailli iş adamı, kendisine yönelik suçlamaları reddediyor.
 
Dünyanın en büyük demir rezervlerinden biri olan Simandou’da 2,4 milyar ton yüksek kaliteli demir cevheri bulunduğu tahmin ediliyor.

15 Temmuz´un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Darbeciler delilleri böyle karartmaya çalışmışlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mehmetçik MİLKAR-3A3 ile susturuyor

Mehmetçik MİLKAR-3A3 ile susturuyor

Bayramın üçüncü gününde de satışlar sürüyor... Peki fiyatlar ne kadar düştü?

Bayramın üçüncü gününde de satışlar sürüyor... Peki fiyatlar ne kadar düştü?

Vatandaşlar uyarılıyor! O ilimizde denize giriş yasaklandı

Vatandaşlar uyarılıyor! O ilimizde denize giriş yasaklandı

Baraj suları çekildi, mazi ortaya çıktı! Bakıp geçmişi yad ediyorlar

Baraj suları çekildi, mazi ortaya çıktı! Bakıp geçmişi yad ediyorlar

Gri kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Gri kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

İkinci el araç satacaklar dikkat! Süre yıl sonuna kadar uzatıldı

İkinci el araç satacaklar dikkat! Süre yıl sonuna kadar uzatıldı

Kayseri'de 'üvey evlat' dehşeti! Yıllar sonra gerçekleri öğrendi, cinnet geçirdi

Kayseri'de 'üvey evlat' dehşeti! Yıllar sonra gerçekleri öğrendi, cinnet geçirdi

O ülkeden deniz kuvvetlerine 'süpersonik füze' takviyesi

O ülkeden deniz kuvvetlerine 'süpersonik füze' takviyesi
 

POPÜLER HABERLER

15 Temmuz´un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Darbeciler delilleri böyle karartmaya çalışmışlar

15 Temmuz´un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Darbeciler delilleri böyle karartmaya çalışmışlar

Baraj suları çekildi, mazi ortaya çıktı! Bakıp geçmişi yad ediyorlar

Baraj suları çekildi, mazi ortaya çıktı! Bakıp geçmişi yad ediyorlar

Zeugma'nın 'perileri' ziyaretçilerine hazırlanıyor

Zeugma'nın 'perileri' ziyaretçilerine hazırlanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA