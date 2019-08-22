İsrailli pilot, kendi ülkesinin askerleri ateş edince neye uğradığını şaşırdı
İsrail askerleri, işgal ettikleri Golan Tepeleri bölgesinde düşman zannettikleri bir tarım ilaçlama uçağını hedef aldı. İsabet alan uçak ise yere inmeyi başardı.
- star.com.tr
İsrailli bir bir tarımsal ilaçlama uçağı, Golan Tepeleri bölgesinde uçarken yoğun bir saldırıya maruz kaldı. Neye uğradığını şaşıran pilot, uçağa Suriye tarafından ateş edildiğini düşündü.
Ancak gerçek daha da acıydı. Bölgedeki İsrailli askerler ''hava sahasına izinsiz giren düşman uçağı'' zannettikleri ilaçlama uçağına durmadan ateş ediyordu.
Askerler İsrailli bir adama ateş ettiklerini farketmeden uçak isabet aldı. Ancak ilaçlama uçağının pilotu, Rosh Pina yakınlarındaki Mahanaim havaalanına uçmayı başardı.
ORDU AÇIKLAMA YAPTI
İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) olayı, ''Soruşturmaya tabi tutulacak ciddi bir olay'' şeklinde değerlendirdi. IDF'nin açıklamasına göre askerlerin ateş etmesi, sızan uçakları tespit ve müdahale etme konusunda standart bir askeri prosedür.
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