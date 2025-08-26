İsrailli protestocular otoyolları kapattı: Netanyahu'ya ateşkes çağrısı

İsrail'de hükümete tepkiler büyüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki politikalarına tepki gösteren binlerce İsrailli, yerel saatle 06.00 sıralarında ülke genelinde eş zamanlı protesto gösterileri düzenledi.

Göstericiler, İsrail hükümetine Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etmeleri yönünde çağrı yaptı. Başkent Tel Aviv'deki işlek Ayalon Otoyolu'nu lastik yakarak trafiğe kapatan göstericiler, ABD Büyükelçiliği önünde de İsrail bayrakları açtı. Tel Aviv ile Kudüs'ü birbirine bağlayan bazı yollar da trafiğe kapandı.

Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu'nun çağrısıyla düzenlenen protesto gösterilerinde ülke genelindeki çoğu otoyol da protestocuların eylemine sahne oldu.

İsrail'de yerel saatle 14.00'te başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde yürüyüşler yapılacak.

İsrail polisi, sabah saatlerinde yaşanan protestoların ardından İsrail genelindeki tüm yolların yeniden trafiğe açıldığını bildirdi. Açıklamada, "İzinsiz bir şekilde sürücüleri tehlikeye atabilecek ya da vatandaşların hareket özgürlüğüne zarar verecek şekilde yolları kapatmak kabul edilmeyecektir" denildi.