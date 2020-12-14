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Dünya

İsrailli şirketlere siber saldırı

İsrail'de yazılım yapan 40 şirketin siber saldırılara maruz kaldığı öğrenildi.

AA14 Aralık 2020 Pazartesi 09:19 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 09:19
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İsrail'de Walla News gazetesinin internet sitesindeki haberine göre, bilgisayar programcılığı alanında faaliyet gösteren Amital şirketi ile çalışan 40 şirkete düzenlenen siber saldırıdan firmalar etkilendi.

İnternet teknolojileri alanında adını vermek istemeyen bir yetkiliden yapılan açıklamada, siber saldırının arkasında bir devlet ya da düşman unsurların olabileceği" kaydedildi.

Sitede, Amital şirketinin gümrüklerde hizmet veren firmalara program pazarladığı dolayısıyla siber saldırıdan dolayı İsrail'e gelecek kargoların gümrük işlemlerinde bir aksama yaşanmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Saldırıya ilişkin İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

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