  İsrailli teröristler Kudüs'te dehşet saçtı: Filistinlilerin araçlarını ateşe verdiler
Dünya

İsrailli teröristler Kudüs'te dehşet saçtı: Filistinlilerin araçlarını ateşe verdiler

Kudüs'ün batısındaki Ayn Rafet köyü, İsrailli işgalcilerin ırkçı saldırısına sahne oldu. İşgalciler, nefret söylemleriyle Filistinlilere ait araçları ateşe verip mülklerine saldırdı.

8 Ocak 2026 Perşembe 18:41
İsrailli teröristler Kudüs'te dehşet saçtı: Filistinlilerin araçlarını ateşe verdiler
İsrail polisinden yapılan açıklamada, Ayn Rafa köyünde günün ilk saatlerinde park halindeki araçlara zarar verildiği yönünde ihbar alındığı ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İsrail polisinin olay yerine gelerek saldırganları tespit etmek amacıyla delil ve bilgi toplamaya başladığı ifade edildi.

İsrail Meclisindeki Arap milletvekili Velid Taha yaptığı açıklamada, aşırı sağcı çetelerin 'terör saldırısında" bulunduğu Ayn Rafet köyü sakinlerini ziyaret ettiğini duyurdu.

Taha, "Gece saatlerinde 'Bedel Ödetme' isimli çeteler köydeki bir mahalleye saldırı düzenledi, üç aracı ateşe verdi ve diğer birçok araca ırkçı sloganlar yazdı." ifadesini kullandı.

Saldırıyı şiddetle kınayan milletvekili Taha, Arap toplumu içinde "suç çetelerinin ve cinayetlerin kontrolsüz bir şekilde artmasının başlıca sorumlusunun ırkçı, faşist ve başarısız İsrail hükümeti" olduğunu vurguladı.

Taha, İsrail hükümetinin Arap toplumunu hedef alan çetelerle mücadele görevini yerine getirmemesinin yanı sıra "Bedel Ödetme" gibi çetelerin saldırılarına koruma ile destek sağlaması ve göz yummasının cinayetlerin ve ırkçı saldırıların devam etmesine izin vermek olduğunu aktardı.

İsrail hükümetinin tutumuna işaret eden Taha, "İsrail hükümetinin geçirdiği her gün, cinayetler, ırkçı saldırılar ve ev yıkımlarıyla her an tehdit altında olan topluluğumuz (İsrail'deki Filistinliler) için karanlık bir gündür." ifadelerini kullandı.

Taha, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti ve ırkçı politikalarını devirmek, kanunsuzluk ve şiddete son vermek için ortak eylem çağrısında bulundu.

