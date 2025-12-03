İsrailli tümgeneral itiraf etti: Bölgesel dengeler Ankara lehine

İsrailli emekli Tümgeneral Israel Ziv, Türkiye'nin Suriye sahasında hızla güç kazandığını belirterek, "Tel Aviv'in güncel yaklaşımı, uzun süredir savunduğumuz Türk anlatısını fiilen doğruluyor. Bölgesel dengeler artık Ankara lehine değişiyor" dedi.

"TÜRKİYE'YE KARŞI BAŞIMIZI KUMA GÖMDÜK"

Emekli general, Netanyahu hükümetinin politikalarının Türkiye'nin bölgesel söylemlerini güçlendirdiğini savunarak, İsrail'in Gazze, Suriye ve Lübnan'daki eylemlerinin dünya kamuoyunda işgalci bir ülke olarak algılandığını ifade etti.

Ziv, "İsrail hükümeti Türkiye'ye karşı başını kuma gömmüş durumda. Bölgede artan Türk etkisini görmezden geliyoruz" yorumunda bulundu.

SURİYE'DEKİ TÜRK ETKİSİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Ziv, sahadaki güç dengesinde Türkiye'nin öne çıktığını belirterek, İsrail'in Suriye'de ne istediğinin net olmadığını dile getirdi. "Trump dahil kimse sahada gerçekte ne olup bittiğini bilmiyor. Türkiye'nin Suriye üzerindeki artan hakimiyetine karşı İsrail tarafında ilgilenen yok" dedi.

ASKERİ HATALARA DİKKAT ÇEKTİ

Eski tümgeneral, İsrail ordusunun düzgün bir siyasi talimat almadığını belirterek, askerlerin yalnızca gereksiz karakollar kurmak ve gözaltılar yapmakla meşgul olduğunu söyledi. "İsrail, her yerde dilediğini yapabileceğini sanıyor ama bu, büyük bir stratejik körlük" ifadesini kullandı.

SURİYE EGEMENLİĞİNE SAYGI ÇAĞRISI

Ziv, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini, Suriye ordusunun İsrail'e yakın bölgelere konuşlanmasının engellendiğini vurguladı. Türkiye'nin Suriye'deki belirleyici rolüne dikkat çekerek, "Bölgesel denklemde Ankara'nın etkisi görmezden gelinemez" dedi.

ÇÖZÜM İÇİN GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNERİSİ

Eski general, Suriye ile güvenlik anlaşması yapılması gerektiğini ifade etti ve bu anlaşmanın Suriye ordusuna sorumluluk devretmesi gerektiğini söyledi. Ancak anlaşmanın Türk değil, Amerikan denetiminde olması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL'İN ROLÜ DENETLEYİCİ OLMALI

Ziv, İsrail'in Suriye'de yalnızca denetleyici rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, "Terör hazırlıkları istihbaratı gelirse sorumluluk Suriye'de olmalı; İsrail yalnızca gerekli adımın atıldığını denetlemeli. Gerektiğinde hava saldırısı yapılır, kara birlikleri boşuna dolaşmaz" dedi.