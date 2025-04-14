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Dünya

Katiller ordusunda asker açığı krizi: Fantezilerinden bazılarını terk etmeliyiz

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in asker açığı konusunda Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimini uyardığı bildirildi. Öte yandan Zamir'i destekleyen adı açıklanmayan İsrailli yetkili, 'Zamir gerçekleri saklamıyor. Liderliğe fantezilerinden bazılarını terk etmelerini söylüyor.' ifadesini kullandı.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 11:54 - Güncelleme:
Katiller ordusunda asker açığı krizi: Fantezilerinden bazılarını terk etmeliyiz
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Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Zamir'in İsrail ordusunun muharip asker sıkıntısı çektiği konusunu dile getirdiği belirtildi.

ASKER AÇIĞI KONUSUNDA HÜKÜMETİ UYARDI

Zamir'in asker sıkıntısı konusunu Netanyahu hükümetine ilettiği ve yeterli muharip asker bulunmamasının, İsrail ordusunun Gazze'de Tel Aviv yönetimince belirlenen "hedefleri gerçekleştirme yeteneğini sınırlayacağı" uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Muharip asker sıkıntısına rağmen Zamir'in Gazze'ye daha geniş çaplı kara saldırılarını desteklediği de kaydedildi.

"FANTEZİLERİNDEN BAZILARINI TERK ETMELERİNİ SÖYLÜYOR"

Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkili, "Zamir gerçekleri saklamıyor. Liderliğe fantezilerinden bazılarını terk etmelerini söylüyor." ifadesini kullandı.

Haberde, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarına rağmen Hamas'ın Gazze'nin büyük kısmını hala kontrol altında tuttuğuna işaret edildi.

  • İsrail Genelkurmayı
  • asker açığı uyarısı
  • Gazze saldırıları

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