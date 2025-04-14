Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Zamir'in İsrail ordusunun muharip asker sıkıntısı çektiği konusunu dile getirdiği belirtildi.

Zamir'in asker sıkıntısı konusunu Netanyahu hükümetine ilettiği ve yeterli muharip asker bulunmamasının, İsrail ordusunun Gazze'de Tel Aviv yönetimince belirlenen "hedefleri gerçekleştirme yeteneğini sınırlayacağı" uyarısında bulunduğu aktarıldı.



Muharip asker sıkıntısına rağmen Zamir'in Gazze'ye daha geniş çaplı kara saldırılarını desteklediği de kaydedildi.

Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkili, "Zamir gerçekleri saklamıyor. Liderliğe fantezilerinden bazılarını terk etmelerini söylüyor." ifadesini kullandı.

Haberde, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarına rağmen Hamas'ın Gazze'nin büyük kısmını hala kontrol altında tuttuğuna işaret edildi.

