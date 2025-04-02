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Dünya

İsrailli vandallar, Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarını yeniden başlattı. Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Duma köyüne saldıran İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. En az 3 Filistinlinin yaralandı.

HABER MERKEZİ2 Nisan 2025 Çarşamba 10:24 - Güncelleme:
İsrailli vandallar, Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi
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Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başlatan soykırımcı İsrail ordusu, katliamlarını sürdürmeye devam ediyor.

FİLİSTİNLİLERE AİT EV VE ARAÇLARI ATEŞE VERDİLER

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Duma köyüne saldıran İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. En az 3 Filistinlinin yaralandığı şiddet olaylarının ardından, İsrail ordusu bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiğini duyurdu.

İsrailli yerleşimciler bir kez daha işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri hedef aldı. Filistin basınında yer alan haberlere göre, Duma köyüne saldıran yaklaşık 50 İsrailli yerleşimci, Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. Olaylarda en az 3 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada yerleşimcilerin gerçekleştirdiği saldırı doğrulanırken, bazı Filistinlilerin yaralandığına dair raporlar alındığı belirtildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

10:49 İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli hayatını kaybetti.

10:34 İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak tekrar başlattıkları saldırıları genişlettiklerini duyurdu.

10:09 İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında bir Filistinliyi yakın mesafeden vurarak öldürdü.

04:13 İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Duma köyüne saldıran İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. En az 3 Filistinlinin yaralandığı şiddet olaylarının ardından, İsrail ordusu bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiğini duyurdu.

02:07 Faslı sivil toplum kuruluşu Fas Destek ve Zafer Girişimi, son 3 günde ülkenin 30 şehrinde İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile dayanışma gösterileri düzenlediklerini açıkladı.

00:14 İsrail ordusunun, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 23 Filistinli yaşamını yitirdi.

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